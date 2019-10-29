台灣首座以「慰安婦」為主軸的「阿嬤家－和平與女性人權館」今天聲明，因應人事及其他成本開銷，忍痛做出調整營運時段的決定。從2019年11月開始，「阿嬤家－和平與女性人權館」對外開放時間為星期六及星期日上午10點至下午5點，至於星期一至星期五，改為團體預約參觀。

婦女救援基金會自1992年起，展開前台籍「慰安婦」調查工作以及進行對日求償行動。二十餘年來，保存了5042件「慰安婦」的相關影音、書籍，以及730件文物。在歷經12年的籌備與努力下，於2016年3月8日揭牌，12月10日正式成立「阿嬤家：和平與女性人權館」，收錄了臺灣59位「慰安婦」阿嬤們經過苦難淬煉後的生命故事。

聲明指出，開館至今將近三年來，透過常設展呈現「慰安婦」歷史真相與阿嬤們的生命故事，成為不只是台灣民眾，甚至是日韓各國訪客了解「慰安婦」議題的重要館場，同時舉辦各種女性人權及和平教育相關的演講、座談會、工作坊、影展，善盡作為人權教育基地的職責，去年更與荷蘭「安妮之家」跨國合作舉辦「安妮與嬤相遇˙看見女孩的力量」特展，重現戰爭下女性不凡的力量，贏得各界一致好評與肯定。

但以一個資源並不豐富的民間團體，要獨立經營這樣一座博物館實屬困難重重，從籌備、成立到營運，婦援會在龐大資金缺口的壓力下咬牙苦撐了兩年多，終究不得不為了因應人事及其他成本開銷，忍痛做出調整營運時段的決定。

聲明指出，短暫的喘息，是為蓄積能量繼續前行。由衷感謝所有關心「阿嬤家」的朋友們一路以來的傾力相挺，盼望大家理解婦援會當前過渡時期所採取的權宜之計，將秉持阿嬤們的精神，逆境中永不放棄，期待不久的將來在財務困境獲得紓解後，「阿嬤家」能夠逐步恢復正常營運。

以婦援會公告的「2018年婦援勸募計畫」為例，原本預訂要募集逾1千萬，但實際僅募到174萬。

(中時 )