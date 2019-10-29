新竹縣「新台三線特色產業文化復興發展計畫」，從2017年執行到今年10月為止，3年來輔導經營30年以上33家客家傳統產業大變身，縣府推出「時光竹寶盒」4大主題遊程的導覽文宣，民眾只要掃瞄QR-code，規畫遊程免煩惱。

縣長楊文科表示，計畫透過專業團隊諮詢診斷，以亮點空間改造等不同創新方式，挖掘新竹縣台三線上5個鄉鎮產業特色，讓珍貴傳統技藝和老故事再現，歡迎民眾前來體會創新力量和客家傳統智慧。

如竹東鎮超過70多年歷史的東陽醬油，第3代彭國柱堅守手工釀造，自然發酵，透過計畫規畫商品統一視覺及形象，以醬油咖啡為底色，進行包裝設計變身，製作醬油釀造流程看板及老故事牆，提升店家空間氛圍。

1945年成立的橫山鄉沙坑茶廠，改造店家主視覺形象，改善空間、老故事編排與製作，讓老茶廠搖身一變成為文青打卡好去處，也讓老闆許正清經常舉辦沙坑茶會，帶領訪客體驗泡茶樂趣，繼續傳承古早製茶技術。

縣府將參與計畫的33家老店，製作「時光竹寶盒-魅力風城．客庄尋寶趣」導覽文宣，將這些亮點串聯為「大地寶藏」、「人文寶藏」、「時光寶藏」、「記憶寶藏」4大主題遊程，民眾只要掃瞄QR-code便可知店家資訊，輕鬆規畫遊程。

(中時 )