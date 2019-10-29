中國大陸社科院29日發佈發布「經濟藍皮書」，指外部衝擊引起經濟增長預期下調，預計2019年下半年大陸經濟增速為6.1％，全年經濟增速為6.2％，較該院5月底時預期的6.4％，下修0.2個百分點。

新浪財經報導，上述報告認為，今年大陸的城市化率將突破60％。由城市人口集聚推動的服務業和消費比重不斷上升，城市化正在成為中國發展的新引擎。為了保持可持續的城市化，需要打破原有路徑依賴，以制度完善和深化改革為依托，增強經濟體制韌性，提升資源配置效率。

(工商 )