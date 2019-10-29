陸社科院：大陸下半年經濟增速預估6.1％ 15:272019/10/29 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸社科院29日發佈發布「經濟藍皮書」，指外部衝擊引起經濟增長預期下調，預計2019年下半年大陸經濟增速為6.1％，全年經濟增速為6.2％，較該院5月底時預期的6.4％，下修0.2個百分點。 新浪財經報導，上述報告認為，今年大陸的城市化率將突破60％。由城市人口集聚推動的服務業和消費比重不斷上升，城市化正在成為中國發展的新引擎。為了保持可持續的城市化，需要打破原有路徑依賴，以制度完善和深化改革為依托，增強經濟體制韌性，提升資源配置效率。 (工商 ) #經濟 #大陸 #城市化 #中國 #預期 也許您會感興趣 推薦閱讀 美副總統彭斯中國大陸政策全文 10:292019/10/25 國際 瑞銀：英脫歐風險降 英鎊區間震盪 04:102019/10/28 焦點新聞 《國際金融》匯豐上季獲利不如預期，警告營收前景備受挑戰 14:492019/10/28 財經 IMF下修波斯灣產油國經濟成長預測 08:162019/10/29 財經 大陸流汗經濟發燒 投資潛力受關注 04:102019/10/29 全球財經 《美股》獲利不如預期，Alphabet盤後下挫4％ 09:102019/10/29 財經 Beyond Meat上市以來首度獲利 09:302019/10/29 財經 《美股》上季支出暴增，Beyond Meat盤後一度重挫15％ 10:342019/10/29 財經 《國際產業》上季業績再超預期，恩智浦盤後漲逾5％ 11:082019/10/29 財經 黃博怡：顧立雄任內台股有望站上12682點 14:402019/10/29 財經 兩岸熱門新聞 台積電斷供美軍將停擺 美力推重建半導體產能 - 兩岸 陸網友稱喝奶茶睡不著 官方驗出含大量咖啡因 - 兩岸 - 旺報 陸中央智囊：香港不能動武解決 否則危及外匯供給 - 兩岸 習近平將出席第二屆進博會並發表主旨演講 - 兩岸 - 工商 東風-17快狠準 技術領跑世界 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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