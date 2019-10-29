新一批遊戲版號下發 騰訊Switch遊戲獲批 16:162019/10/29 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸29日發放新一批進口遊戲版號名單，其中包括騰訊代理的任天堂Switch版「新超級馬力歐兄弟U豪華版」（Super Mario Bros）。 新浪財經報導，騰訊的「獵人」、「新超級馬力歐兄弟U豪華版」，西山居的「仙劍奇俠傳4」，網易的「實況球會經理」、「三國誅將錄」，嗶哩嗶哩的「一血萬傑」等遊戲獲批。 此外，「新超級馬力歐兄弟U豪華版」申報類型為Switch遊戲，這意味著騰訊代理的大陸版Switch遊戲機已漸行漸近。 (工商 ) #遊戲 #騰訊 #馬力歐 #兄弟 #Switch 也許您會感興趣 推薦閱讀 《哪吒》線上看 播放量上看50億 04:092019/10/25 時尚娛樂 裸身言行舉止不當 中信兄弟總教練遭罰 22:132019/10/25 體育 黑道放話「40個兄弟等你」 館長開直播：台中沒王法？ 19:042019/10/26 生活 實境遊戲夯《海墘營爭霸戰》帶玩家認識下營文史 20:472019/10/26 生活 《反間遊戲》德美特務諜對諜 04:102019/10/27 娛樂新聞 靜宜大學「五力全開國小魔法英語營」 情境教學讓學童愛上英文 12:132019/10/27 生活 私訊收這兩字 直播主竟爆氣搥桌 14:572019/10/27 日常 金控首家兄弟公司攜手 推一帳密走透透 15:022019/10/28 財經 《電腦設備》首創AI降噪麥克風，ROG Theta 7.1電競耳麥30日登場 16:142019/10/28 財經 陸Q3電信業務經營不良名單 騰訊在列 12:052019/10/29 財經 兩岸熱門新聞 台積電斷供美軍將停擺 美力推重建半導體產能 - 兩岸 陸網友稱喝奶茶睡不著 官方驗出含大量咖啡因 - 兩岸 - 旺報 北京故宮御貓雕像萌翻女遊客 成打卡新聖地 - 兩岸 - 旺報 陸中央智囊：香港不能動武解決 否則危及外匯供給 - 兩岸 習近平將出席第二屆進博會並發表主旨演講 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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