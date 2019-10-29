大陸29日發放新一批進口遊戲版號名單，其中包括騰訊代理的任天堂Switch版「新超級馬力歐兄弟U豪華版」（Super Mario Bros）。

新浪財經報導，騰訊的「獵人」、「新超級馬力歐兄弟U豪華版」，西山居的「仙劍奇俠傳4」，網易的「實況球會經理」、「三國誅將錄」，嗶哩嗶哩的「一血萬傑」等遊戲獲批。

此外，「新超級馬力歐兄弟U豪華版」申報類型為Switch遊戲，這意味著騰訊代理的大陸版Switch遊戲機已漸行漸近。

(工商 )