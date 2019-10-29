國民黨總統參選人韓國瑜近來動作頻頻，向高雄市告假後展開「土地傾聽之旅」，到每個地方都拋出新的政見，引起話題；這個戰略似乎十分奏效，PTT上就有網友表示，韓國瑜竟然在這短短一個禮拜中民調就狂升了5.5%，急起直追蔡英文！
網友以「韓國瑜要贏了！」為題，表示韓國瑜這幾天來的戰略似乎相當有效，「大升旗」、「大展覽」、「大出國」三大政見狂搶年輕族群的票，再這樣下去，孫大千所說的11月黃金交叉指日可待！直說「蘇貞昌你再囂張也沒多久了」、「覺青準備大崩潰吃屎吧」、「韓總統來了！」
文章一出，引來網友熱議，認為「歷史本是照妖鏡，選舉沒撇步，勤走基層選票就有，選舉沒撇步，造勢場子熱選票自然來」、「一個禮拜升5.5%耶」、「真的穩了，坐等綠蛆111大崩潰」、「真的穩了，中華民國回來了」、「韓總要吹起勝利的號角了」、「抓緊，要穩惹！」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。