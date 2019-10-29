黃于恩（溫妮）將於31日迎接30歲生日，日前舉辦連續第三年的生日音樂會，首次挑戰站上三創Clapper Studio，平時總以高標準要求她表現的邰智源（邰哥），終於在溫妮連續三年的邀情下答應到場，讓溫妮又興奮又緊張，時時嚴厲鞭策自己，用最好的表現回饋對她愛之深責之切的「阿公」邰智源，演唱會當天，還不忘精挑工作人員便當，溫妮笑說：「就怕邰哥來突襲後台吃便當呀」。

籌備生日音樂會期間，溫妮幾乎周周工作滿檔，她仍一肩扛起生日音樂會總監重責，從企劃、設計到音樂皆親自籌備，天天都像在不停打怪、破關，身心承受巨大壓力及疲憊；音樂會上，除了邰智源，她圈內好友KID、坤達、泱泱齊聚獻上生日蛋糕歡樂慶生，溫妮開示：「邰哥來聽我唱歌，好緊張。」邰智源幽默回：「我才緊張。」隨後哼出溫妮自創曲〈朗朗上口〉讓她又感動又好笑，而原本一直壓抑情緒的溫妮，看到向來低調的爸爸親自帶花支持，最後忍不住激動落淚。

溫妮日前舉辦生日音樂會。（溫妮提供）

(中時 )