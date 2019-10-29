印度南部坦米爾那都省的2歲男童不慎掉入井中，經82小時不間斷救援後，今晨確認男童已死亡。印度前總統顧問批評，當局未採用科學方法，導致錯過黃金救援時段。

綜合新德里電視台（NDTV）等印度媒體報導，坦米爾那都省（Tamil Nadu）一名2歲男童威爾森（Sujith Wilson）25日下午5時許在住家附近玩耍，不慎跌入井中。

最初，坦省幾個志願團體率先趕來，雖擁有救援機器設備，卻試圖先用繩子綁住卡在井中的男童身上把他拉出，結果導致男童滑入更深的井中。

這些嘗試失敗後，印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）才收到報告，趕到事發現場，最後決定擴大井眼，探鑽工程於27日展開。

不過，在經過82小時不間斷的救援努力，中間救援團隊在井深2公尺處鑽挖一條更寬的管井，但因岩石硬度過高而延緩了探鑽開挖工程，最後在今天凌晨4時左右鑽挖到井深88呎（26.8224公尺）男童卡住的地方，但男童已經死亡。

男童的遺體送到醫院解剖後已移往墓地下葬。

故印度總統卡蘭（A.P.J. Abdul Kalam）顧問彭羅杰（Ponraj）批評說，政府沒有採取科學方法就付出許多努力；如果他們計畫周密，就不會讓這個男孩離世。

儘管坦省至少有10人慘遭類似悲劇，但專家指出，當局尚無標準程序來應付這種危機，一旦發生類似問題，仍由地方當局隨意解決。

此外，儘管有幾個志願團體開發了相關救援器材，但都未經過官方驗證。

坦省省長潘尼爾塞爾凡（O. Panneerselvam）表示，政府已經部署最好的技術試圖拯救這名男孩。

坦省高階官員拉哈克里希南（J. Radhakrishnan）說，政府雖邀請所有團體提出建議，但救援工作是由志願團體、消防與救援部門、NDRF、省級災難應變部隊（SDRF）等單位協調進行。

此外，從25日在事發地點近距離報導男童掉入井中的當地媒體也遭批評，除播出男童影片外，也干擾救援工作，當局並未限制媒體不要太靠近，也未邀請媒體到定點定時說明救援進展。

(中央社)