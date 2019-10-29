台中市長盧秀燕（右二）今年7月長途跋涉到梨山，勘查梨山垃圾轉運站累積600噸垃圾山，強調市府全力協助公所年底完成清運。（盧金足攝）

台中市梨山在今年5月中旬受大豪雨侵襲，造成中橫便道中斷，加上和平區清潔隊垃圾清運能量不足，造成梨山福壽山垃圾轉運站累積達600噸的垃圾量，宛如一座巨形的垃圾山。環保局長吳志超29日強調，動用第二預備金200萬元，針對福壽山垃圾轉運站600噸垃圾加速清運，預計今年底完成，不允許梨山遭垃圾破壞美麗環境。

今年7月25日市長盧秀燕清晨6時從台中市區走南投台14甲線，經過5個小時的車程到達梨山，會勘福壽山垃圾轉運暫置場現況，發現5月中旬大豪雨侵襲，造成中橫便道封閉長達近兩個月，福壽山垃圾轉運暫置場原本每月平均20車次的載運量，上半年減少至僅有79車次、共602噸的清運數量，轉運站的垃圾量大增，載運出暫置場的垃圾量遠不如進場的數量，累積達600噸，形成一座巨大的垃圾山。

台中市府環保局、衛生局及建設局組成關懷團隊前往和平區關心當地居民；吳志超說，市府已爭取1000萬元補助款，將和平區5輛老舊資源回收車汰舊換新，並在盧秀燕指示下，動用第二預備金200萬元，針對福壽山垃圾轉運站600噸垃圾加速清運，預計今年底完成，提升當地環境品質。

環保局強調，市府重視清潔隊工作安全，成功向中央爭取1000萬元補助款，將於明年汰換當地5輛老舊資源回收車，提升和平區清潔隊工安與效率，可降低老舊回收車汙染排放。

此外，梨山地區中橫臨37便道5月因豪雨坍方、道路中斷，導致垃圾長期堆積，無法轉運下山，市府已動用第二預備金200萬元，對福壽山轉運站約600噸垃圾，由和平區公所加速清運至后里焚化爐焚燒，預計今年底可清運完成。

為杜絕不法人士在山坡、山溝傾倒垃圾，市府今年補助和平區公所150萬元建置監視系統，規劃增設24隻攝影鏡頭，針對6個違規熱區加強蒐證，呼籲民眾做好垃圾分類與回收，交由清潔隊處理，勿以身試法，破壞環境。

吳志超指出，今年10月起，環保局首次與和平區公所攜手合作，免費提供當地農戶廢木屑，可作為農作物自然堆肥廢木屑將由和平區清潔隊免費協助運送，有需求農友，可洽詢環保局或和平區公所清潔隊。

(中時 )