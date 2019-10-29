國民黨總統參選人韓國瑜，屢在各家民調落後，卻在「街頭民調」大放異彩，每場造勢更人潮洶湧、氣氛熱烈。媒體人黃暐瀚指出，民調表態、投票率與對待異議者的態度，將是韓逆轉勝的關鍵。

黃暐瀚在政論節目《國民大會2020大白話》表示，早期自己跑新聞的經驗，民調永遠國民黨高於民進黨，但開出來卻不是這結果，因為早期社會氛圍讓民進黨支持者趨於低調，而如今韓國瑜支持者是否相反？這點值得觀察的。

黃暐瀚更指出，韓國瑜的支持者「很鐵」，他們對於投票的風雨無阻信念很高；反觀總統蔡英文的支持者以年輕選民為主，調性也偏向冷靜，因此投票率屆時也將是左右大選結果的關鍵。

不僅如此，黃暐瀚更指出，韓國瑜近期舉辦青年座談會以「直球對決」為號召，願意直接面對年輕人與種種犀利問話，這點會不會降低年輕人的討厭度？這點值得觀察。同時，日前有年輕人直接問韓「為何市政報告複製貼上」、「為什麼敷衍」、「為什麼落跑」？反觀蔡英文的場子，有人敢直接這麼說嗎？會不會立刻被隨扈架離？光從這點，韓、蔡兩人，高下立判，也可能影響最終結果。

(中時電子報)