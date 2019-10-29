Susie演出美照熱傳。（圖／取自新浪娛樂）

Susie曾分享美照。（圖／翻攝自Susie_Wuuuu微博）

48歲李亞鵬結束與天后王菲的婚姻後，今年5月大方認了與小16歲女友Susie新戀情，他透露女方只是一位偶爾喜歡唱唱爵士的文字工作者，個性獨立擄獲他的心。最近網上傳出一組Susie開唱照片，可見她穿著細肩帶裙，不時單手撩髮，表情慵懶又性感，引來網友說：「李亞鵬喜歡的都是這一款」。

李亞鵬今年初傳出新戀情，被網友直擊和新女友牽手在公園散步，當時第一時間傳出女方是身家上億的女企業家，李亞鵬隨後發文表示，女方只是一名文字工作者，會唱歌，「不是企業家沒有500億」，身材高瘦，留著短髮，相當有氣質，還被媒體形容有如「翻版王菲」。

據《新浪娛樂》報導，常參加各種表演活動的Susie，最近網上傳出一組她疑似在酒吧獻唱的照片，圖中她穿著細肩帶露出香肩和酥胸，纖瘦身材一覽無遺，而她似乎十分享受舞台，不時撥髮，動作性感，被指明星味十足，網友見此回說：「李亞鵬還是喜歡飄仙氣的」、「貴婦氣質」、「不要cue王菲了各自安好」、「有什麼好比的，各活各的」。

(中時電子報)