興隆國小直笛團到荷蘭參加「2019ORDA阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，團員余承翰、曾柏棻、黃品涵、黃芊穎（左自右），榮獲B1重奏冠軍。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣興隆國小直笛團到荷蘭參加「2019ORDA阿姆斯特丹國際木笛節」比賽，與21個國家99組選手競逐闖入複賽及決賽，奪得C1合奏組冠軍及評審團特別獎，團員曾柏棻、黃芊穎、黃品涵及余承翰，榮獲B1重奏冠軍，雙喜臨門，為國爭光。

校長葉瑞珠表示，赴荷蘭阿姆斯特丹參賽，從24日至27日經歷4天預賽、複賽到決賽，評審團嚴格高標評比，多組別第1名都從缺，有些組別甚至連複賽或決賽都無人晉級。

葉瑞珠說，能拿到亮麗成績，讓世界看見台灣、新竹縣的孩子，要感謝指導老師、家長會及縣府長官通力合作和支持，讓興隆國小直笛團在國際舞台上發光發熱。

團員邱凡書說，為站上這個舞台，每天都不斷練習，從初賽、複賽到進入決賽，當聽到「第一名，台灣興隆國小！」所有人驚喜尖叫，驕傲拿著國旗，這這麼多個月努力的成果，都值得了！

團員翁彤瑜說，到荷蘭比賽要搭10幾個小時飛機，因為睡眠不足，初賽表現不如預期，成功拿下合奏冠軍，謝謝老師們的指導及爸媽支持，讓我們的青春中留下美麗回憶。

興隆國小直笛團2014年成軍後，多次在各大賽事奪大獎，2017取得代表權參加全日本木笛大賽獲金賞獎，2018年獲aulos直笛大賽第一名，第17屆韓國春川國際木笛大賽榮獲全場唯一最優秀大賞獎，全國學生音樂比賽北區決賽特優第一名。

(中時 )