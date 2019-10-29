繼公車「綠線」開進中華大學宿舍之後，全新的新竹市公車路線「83路」也將於11月1日正式開進清大光復校區與南大校區，市府表示，公車入校園可提升學子交通安全，鼓勵學生們多加利用搭乘。

市府表示，串連清大兩校區的全新市區公車路線「83路（成德路─清華大學）」，將於本周五正式營運，是近年全市第2條開進校園的公車，每日往返各33班次，路線將行經清大校本部、南大校區、新竹轉運站、建華國中、新竹國小、竹蓮市場及生命紀念園區，不僅可讓學生上下課更加安全方便，市民前往火車站或買菜也能受惠。

市長林智堅表示，清華大學與新竹教育大學於2016年底合併，由清大學生機車數高達2萬輛，機車使用率相當高，市府為鼓勵學生多搭公車、少騎乘機車以降低事故率，同時希望校區間的交通更為便利，因此與校方共同研擬出83路這條新公車路線。

交通處長倪茂榮指出，全市第1條公車入校園的公車路線是「綠線」，行經路線包括中華大學宿舍、玄奘大學與元培科技大學，開通後運量從2015年14.5萬人次，到2018年的51.3萬人次，成長3.5倍，事故的發生件數則從157件下降至69件，2019年1到7月的事故數也下降至33件，顯見公車進校園政策，確實成功降低香山地區3所大學學生的交通事故量。

未來83路每日往返各33班次，最早班為清晨6點30分從成德路出發，末班車則為晚間10點25分從清大返回成德路。

路線由成德路發車，經南大路、清大南大校區、新竹轉運站、公竹路、公園路、東山街、食品路、東南街、建華街、寶山路、清大校園。

此外，83路將委由科技之星營運，目前以中型巴士行駛，市府也將觀察運量情形並評估民眾需求，必要時再調整，讓公共運輸獲得最大效益。

(中時 )