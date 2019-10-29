以投資泰國房地產為主，在臉書成立粉絲專業並舉辦說明會的瑞傑地產國際公司，被檢舉涉嫌以保證獲利方式吸金，台北地檢署29日指揮調查局台北市調處，兵分14路進行搜索，並將瑞傑地產的前後3任負責人王際平、林西田及前台東市長陳建閣以違反銀行法被告身分約談到案，另有4名被、2名證人，將在晚間移送北檢複訊。

瑞傑地產2017年核准設立，營業項目以住宅及大樓開發租售、不動產買賣業、租賃為主，但實際上以鼓吹投資泰國房地產為主，不但在臉書成立多個粉絲專業，並舉辦「錢進泰國說明會」等活動，吸引投資人。粉專業宣稱，免費不限時提供諮詢任何和有關泰國房產投資、周邊經濟體系、未來10年趨勢、營建計畫等問題。文末還強調「小編一定會努力幫助各位解惑的！」。

不過，檢調接獲檢舉，瑞傑地產以「泰國海外地產投資時間長度不定，131萬以上即可輕鬆入手泰國房市」的宣傳手法對外鼓吹投資，並保證前2年可獲利投資金額10％，誘使超過200名投資人出錢投資，並安排部分投資人赴泰國參觀投次物業。瑞傑地產卻在最近停止發放保證獲利，投資人於是提出檢舉。

檢調人員經過蒐證，29日收網，將王際平等7名被告及2名證人約談到案，稍晚移送複訊。

(中時 )