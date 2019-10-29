配合108課綱的核心素養導向，台中家商首度舉辦「新農業行銷實作聯合展售會」，由會計事務科與商業經營科發揮專業，幫助雲林小農行銷木瓜、地瓜等農特產品，並在校內擺設38個攤位、現場叫賣，短短2小時營業額即上看10萬元。

「香甜的木瓜、小黃瓜，快來買喔！」38個攤位在學校禮堂內擺開，販售的產品包括小黃瓜、哈密瓜及蒜頭、蘆筍等產品，還有部分是學生DIY加工商品，現場叫賣聲不斷，吸引師生們熱情參與，交易相當熱絡。

負責策畫的行銷實務課程教師陳文欽說，學生們利用暑假到雲林產地拜訪取得有機認證或無農藥耕作的農民，了解當地生產情況，並利用商業課程中學習的專業，幫助農民制定行銷策略、賣場布置等，協助他們行銷，也促成小農到台中家商舉辦行銷展售會的活動，成功協助小農拓展通路。

台中家商校長林怡慧指出，新課綱的精神強調核心素養導向教學，學生透過實地了解小農耕作並協助行銷，從中體會企業經營、商業課程在職場的重要性，也培養帶得走、多元學習的能力。

(中時 )