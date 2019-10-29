公費流感疫苗首度分階段施打日期。圖／疾管署提供

今年因公費流感疫苗遲到，自費疫苗首度比公費疫苗開打，家長擔心太慢施打，10月23日自費流感疫苗開始施打短短兩天，就造成家長漏夜排隊搶打潮，就怕還沒打到就先中招，還有家長擔心，今年首度分階段開打，幼兒最後會打不到，甚至覺得自費疫苗比公費品質好，疾管署副署長羅一鈞今天強調，十一月初開始陸續就會有三十六萬劑疫苗，且公費疫苗高達608萬劑，即使統統都來打，也打的到。

羅一鈞表示，受到公費疫苗遲到影響，今年學齡前幼兒首次被列為第二階段接種，直到12月８日才施打，有別於往年和三歲以上學生同屬第一波或優先施打對象，造成搶打潮。羅一鈞強調，考量學生在學校比較容易引起大規模群聚，因此列為優先施打對象，在11月15就施打。

羅一鈞表示，有民眾擔心，公費疫苗這次分成三階段分批接種，第一階段就會把疫苗打完。疾管署這次共購買608萬劑疫苗，其中學齡前幼兒使用的賽諾菲共有195萬劑，而六個月以上到三歲以下幼兒約50萬人，全部打完還會有剩。而三歲以下幼兒接種率，去年受到疫苗出包事件影響僅47％，較前一年61％低，但平均僅四成五到六成左右。

疾管署副署長羅一鈞表示，近來接獲不少家長詢問，甚至抱怨已經預約不到診所的自費流感疫苗，全因為國內第一批到貨的自費流感疫苗僅有10萬劑，數量並不大，不過，疾管署掌握今年自費市場將有46萬劑到貨，11月後陸續還有36萬劑會進台灣，疾管署會持續監測，若有供不應求，往年也有先例可以調撥公費疫苗支應。

此外，台灣民眾常有「公費疫苗打了比較容易出現副作用」、「自費疫苗品質較好較安全」的迷思，疾管署亦澄清，無論是公費或自費疫苗，每批疫苗檢驗審查程序皆一致，且國內今年提供的公費疫苗為四價疫苗，與自費疫苗相同，保護力並無差異。

根據疾管署監測，今年冬季流感疫情預估到1月初才會進入流行期，在農曆春節後才會見到高峰，而近4周社區流行病毒型別以A型H1N1為主，占84.9％，亦與疫苗株吻合，符合公費接種條件的民眾只要依流感疫苗開打時程儘速接種，仍可於農曆春節前後疫情達高峰以前獲得足夠保護力。

此外，醫界流傳，這次台灣會有流感疫苗荒，是因為中國大陸優先搶走導致公費自費都短缺，羅一鈞表示，中國大陸的流感疫苗自產自製，沒有進口，因此沒有搶不搶的問題。

(中時 )