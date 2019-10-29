腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因之一；而在國內107年國人死因當中，腦血管疾病為國人十大死因第4位，國民健康署運用臺灣地區「三高」追蹤分析發現，高血壓、高血糖、高血脂後續發生中風的風險分別是1.72倍、1.43倍及1.36倍。近來正值秋冬更迭之際，氣候冷暖不定，正是腦中風發作的高風險期，國健署提醒民眾，牢記FAST中風口訣「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，以減少失能與死亡風險。

李先生今年39歲，之前開計程車，現在於工地工作，三餐都是在外隨便吃，也沒有運動習慣。兩年前健康檢查時醫生診斷為高血壓，平日雖然有服用降血壓藥物，但沒有量血壓的習慣。去年開始李先生常感頭痛，今年8月工作時突然頭暈目眩，右手無力，被同事緊急送醫，被診斷為缺血性腦中風，在接受一連串檢查及藥物治療後，病情穩定並開始復健治療。在積極配合治療與復健計畫後，雖然現在右手右腳不如過去靈活有力，但一般日常生活都可以自理。李先生懊惱的說，如果之前多注意自己的飲食與規律運動，而且多留意中風的預警前兆，或許就能預防中風的發生。

國健署官員表示，依據世界中風組織表示，腦中風的危險因子中除了年齡、性別、種族與家族史是無法改變外，9成的腦中風與高血壓、運動量不足、血脂異常、糖尿病及抽菸等危險因子有關，特別是高血壓，幾乎有一半的中風個案都有高血壓的狀況。提醒民眾，平時飲食應維持低油、糖、鹽及高纖飲食，1天至少運動30分鐘、控體重(BMI)及好睡眠，遠離腦中風的威脅；若發現有三高問題，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，積極做好血壓、血糖、膽固醇的控制，絕對不可以任意停藥或增減用藥的劑量。

另要牢記中風FAST徵兆，國健署官員表示，低溫與溫度驟降會造成血管收縮，使血壓上升，因而增加中風急性發作的機會，應牢記FAST中風口訣，「F」就是FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；「A」就是ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來；「S」就是SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；當三者症狀出現其中一種時，就要趕快送醫。「T」就是TIME，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間，把握「急性中風搶救黃金3小時」。

(中時 )