謝忻與阿翔路邊激吻爆出不倫戀，遭公司冷凍四個月後宣告復出，並將重拾主持棒，與徐乃麟齊主持中天亞洲台節目《聚音》，此外更向阿翔夫妻喊話：「要走出去」，似乎已經走出陰霾。

謝忻遭公司停工前就有固定業配量，遭冷凍4個月期間接了3、4支業配，收入尚能維持生活開銷，上週五低調復出後，把第一個通告獻給恩師胡瓜的東森《醫師好辣》，今天更上曾國城、徐乃麟主持的《天才衝衝衝》節目，藉此宣布全面復工，談到與阿翔的不倫戀，她表示自己生性開朗，事情過了就不會鑽牛角尖，畢竟還是要往前走，對於愛情則暫時不會多想，此外更喊話阿翔夫妻：「不管是她、他們或是我，希望大家都可以走出去」。

此外根據《鏡週刊》報導，謝忻因成為阿翔婚姻的小三重創事業，當下曾跟《綜藝大集合》製作人蕭哥聯繫，希望對方能幫忙找海外工作，原先對方顧忌公司立場婉拒，後來依舊幫忙打聽海外工作機會，還牽線馬來西亞男星丘俊鑫認識，謝忻更在社群網路透露「11月新加坡見」，證實她的海外演藝市場鋪路成功。

(中時電子報)