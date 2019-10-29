方泂鑌（阿鑌）日前推出新專輯《B’IN LUV》，其中對唱情歌〈五月雪〉，中國風編曲令歌迷驚豔；聊起創作靈感，原來阿鑌去年開始籌備專輯時，正流行宮鬥劇及古裝電影，從沒寫過中國風歌曲的阿鑌腦中旋律油然而生，尤其〈五月雪〉開場編曲猶如一部武俠大片。

阿鑌坦承編曲時，腦中不知上映過多少遍武俠情節，想將戰亂時陷入兒女情長的感覺寫進歌裡，「寫完成這首歌好像拍了一部武俠電影，這種用音樂在腦中當導演的感覺很爽」！創作期間他同步鎖定同門師妹秦宇子合唱，兩人首度合作、拍攝MV，秦宇子原本充滿期待，沒想到進到錄音室配唱，卻被製作人阿鑌整整磨了四天才完成錄唱工作。

其實秦宇子的唱功了得，最讓人印象深刻的是她的R&B、電音式唱腔，不過這回挑戰「仙氣」唱法踢到鐵板，秦宇子笑說：「這四天根本就是潛能開發課，一開始我根本抓不到製作人阿鑌要的感覺，一句歌詞可能要唱個幾百遍，唱到第四天才忽然『開悟』，抓到他要求女主角的『仙氣感』。」最後順利過關。

方泂鑌新歌邀秦宇子合作。（海蝶音樂提供）

方泂鑌新歌邀秦宇子合作。（海蝶音樂提供）

(中時 )