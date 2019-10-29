建廟200多年來第一次有總統參選人蒞臨參拜，吸引大批村民前來。（吳建輝攝）

福興福安宮建廟200多年來第一次有總統參選人蒞臨參拜，廟方熱情接待相迎，送上包子粽子，還高喊韓總統凍蒜。（吳建輝攝）

韓國瑜由立委柯呈枋陪同參拜秀水玉陵宮，廟方送上包粽預祝當選。（黃國峰攝）

韓國瑜傾聽之旅受到庶民熱情歡迎。（黃國峰攝）

韓國瑜彰化兩天傾聽之旅，29日下午抵達秀水玉陵宮、福興鄉福安宮參拜；其中福安宮建廟200多年來首度有總統參選人蒞臨參拜，廟方全體熱烈相迎。韓國瑜接受聯訪時親自回應「白白胖胖」說法，強調只是比喻，提醒民眾這次要清醒一點、把腦袋打開來。

韓國瑜說，離開高雄近半個月，從屏東出發、一路往北，高雄、台南、嘉義、雲林，再到彰化，接觸非常多民眾，發現很多人生活過得好辛苦；他感嘆這些人是民進黨過去幾十年來最堅定的支持者，但是越堅定支持，現在生活卻過得越辛苦。「白白胖胖說」只是比喻，呼籲民眾這次要清醒一點，要民進黨執政不能吃香喝辣、派系分贓與貪汙腐敗，才能真正為人民造福。

媒體問及韓國瑜中午密會前立法院長王金平的好友前議長白鴻森，是否有意「拔樁」？韓國瑜澄清，全程40分鐘私人拜會，與白鴻森及其友人餐敘請益，完全是禮貌性的拜訪，此行從農、漁民、基層產業、青年與勞工，還有地方政治菁英分子等等，各種聲音他都要聽，中午的拜訪他與白議長都表達出未來對台灣和年輕人發展的憂慮，過程氣氛輕鬆愉快。

建廟200多年的福興鄉同安寮福安宮，供奉池府千歲，首度有總統參選人，廟方全體管委會熱情相迎，直接高呼「韓總統」，廟埕上「凍蒜」聲不斷；主委陳永聰送上包子、粽子，預祝韓國瑜高票當選。包含彰化縣副縣長洪榮章、立委柯呈枋、縣議員凃淑媚和黃俊源，還有影視大亨許安進都專程前來陪同。

韓國瑜表示，池府千歲從唐朝開始已有1500年歷史，高雄市也有許多池府千歲廟宇，代表勇敢、愛民如子，真正發自內心照顧百姓；他指老百姓要的不多，就是安居樂業，所以這趟看到許多人一聽到「台灣安全、人民有錢」都好感動。

韓國瑜指出，他和柯呈枋會把大家交付責任放在肩膀上，認真為國家、百姓付出，呼籲大家全力支持，幽默感十足的他不忘自嘲，柯呈枋人太帥、頭髮又長，自己差點不敢站在他旁邊，不過其實自己年輕的時候也差不多。

柯呈枋表示，福興鄉同安寮每年舉辦12庄聯合迎媽祖遶境活動，也是彰化無形文化資產，十分珍貴。如韓國瑜所說，一隻鳥的雙翼就是總統和立委，缺一不可，希望大家全力支持，一票韓國瑜、一票柯呈枋。

洪榮章表示，全力支持韓國瑜當總統，立委也很重要，彰化有四席，一定要全壘打，未來在中央爭取彰化建設，就沒有問題了。

韓國瑜在支持者熱情的簇擁、推擠下，進入福興福安宮參拜。（黃國峰攝）

韓國瑜（右）與尋求連任的立委柯呈枋（左）下午參拜福興福安宮。（黃國峰攝）

韓國瑜在福興福安宮親口回應白白胖胖說，強調只是比喻。（黃國峰攝）

(中時 )