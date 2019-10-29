高姓男子疑有戀童癖，竟對日漸長大的女兒有非分之想，2008年暑假起，11度持相機偷拍就讀國小女兒的裸身沐浴照，甚至趁她睡著時偷拍兩腿之間的私密照，今年3月妻子偷看他手機驚見滿滿的私密照才爆發，高男坦承不諱，桃檢依家暴妨害祕密罪嫌起訴高男。

檢警調查，高姓男子和妻子育有一女，一家同住在桃園，2008年7月，就讀國小高年級的女兒剛放暑假，高男見女兒越長越標緻，竟起歹念，趁女兒入睡後闖進閨房，持手機偷拍女兒的睡姿，甚至朝女兒雙腿間私密處偷拍多張照片。

食髓知味的高男，隔年5月又按耐不住，竟趁愛女在家中浴室洗澡時，持相機竊錄女兒沐浴裸身的畫面，接著2周內9度趁少女沐浴和睡覺時，偷拍她裸身和私密照。

珍藏照片多年的高男，今年3月被妻子發現舉止詭異，偷看他手機，驚見滿滿的女兒被偷拍照，在外就讀大學的女兒獲悉氣得檢附照片報警提告。高男坦承不諱，懇求女兒原諒，桃檢依無故竊錄他人身體隱私部位罪嫌起訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )