台北市議員秦慧珠在今日市政總質詢中，質疑市府小公主「學姐」黃瀞瑩公器黨用，濫用市府資源，上下班不用打卡，對此柯文哲表示，機要人員不用打卡，機要人員升遷也和公務員不同，市府也在討論相關規定；黃瀞瑩表示，她報加班只請補休，並未報領加班費。

秦慧珠提出柯文哲和學姐在市府拍攝民眾黨海選黨徽影片，質疑黃瀞瑩幫民眾黨代言是否違反行政中立？

柯文哲表示，下班時間可以代言，今天的市政會議也有討論目前的法令規定，看看有沒有什麼正常管道，再做出府內規定。

秦慧珠也提出學姐的升遷資料指出，學姐剛進入市府時是在研考會為六職等，但在2018年9月辭職幫柯打選戰，柯勝選後重回北市府，卻從六職等變成八職等專員，「比坐超超音速飛機快」。

秦慧珠指出，八職等在公務體系相當股長職務，至少要工作十年以上才能升上股長，三個月從六職等升上八職等，可說是「不世出的英才」，即使是最優秀的公務員，最快也要第五年才能從六職等升八職等；她也質疑學姐不上下班都不打卡，卻還報加班費。對此黃瀞瑩解釋，他報加班是請補休，並未請領加班費。

秦慧珠也提出資料質詢，北市府近年來除請柯文哲代言外，第二名居然不是「熊讚」而是學姐，甚至比局處首長還熱門，「熊讚」在世大運後就遭到冷落代言掛零。部分局處首長表示，學姐代言較能吸引年輕人參與，效果不錯。

未邀請學姐代言的民政局長藍世聰，則也上台表示學姐宣傳效果不錯，如果有需要的話民政局也希望請她代言。

(中時 )