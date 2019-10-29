總統蔡英文今日出席桃園大型農機具展，她宣布，目前政府每年提撥10億元以上辦理農機貸款補助年息、已投入8億元補助小型農機計畫，未來將再投入8億元補助大型農機計畫，完成最後一塊拼圖，讓農機補助制度全面正式到位，帶領台灣農業走向智慧化、自動化，成為農友們最有力的幫手，讓台灣農業持續在國際上打響品牌。

蔡英文指出，今天是台灣農業的大日子，也是她上任以來推動農業自動化、機械化，非常重要的里程碑。上一次有總統親自校閱大型農業機具，已經是40年前的事情。這幾十年來，台灣農業面臨各種挑戰，也不斷的進步。

她上任3年以來，台灣農業已經在農委會主委陳吉仲的帶領，及農民朋友共同攜手下，拚出相當不錯的成績。台灣整體農產外銷總產值，創下20年來新高，而且還不斷成功開拓很多市場，包括中東市場、新南向市場這些新興市場。此外，今年水果外銷也破紀錄，台灣的芭樂也是第一次有機會進軍美國市場。

蔡英文認為，生意做這麼好，一定就更需要有功能強大的農機來提升競爭力。俗話說「工欲善其事，必先利其器」，就是這個意思。尤其現在所有產業都講求要機械化、自動化、智慧化，政府也絕對要帶領農業走向智慧化、自動化的升級創新。

蔡英文正式宣布，政府會推出「大型農機補助專案」，來做農友最有力的幫手；這一次總共會投入8億元補助曳引機、收穫機這兩項非常重要的大型農機項目。曳引機的部分，現在不只馬力都很夠，而且還可以提供更多樣的附掛機具設備，像是噴藥機或是施肥器，讓機具可以更多功能、多用途。其中碩文公司進口的「新荷蘭T8.435」機型，有GPS自動導航系統，而且有435馬力，是亞洲最大。

(工商 )