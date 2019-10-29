劉致榮 逐球 MAX 157km/h 12強熱身賽（愛棒球 Baseball #TW）

28日中華隊與味全龍熱身賽中，「火球男」劉致榮支援龍隊擔任終結者，150公里速球連發，對決張志豪更飆出全場最快157公里火球，全場驚呼連連。不過卻有眼尖球迷發現，劉致榮投快速球和變化球時，動作似乎略有不同，擔心遭12強棒賽對手情搜，提醒需要注意。

備戰12強棒球賽，中華隊昨（28日）晚與味全龍隊進行熱身賽，9局下半劉致榮以味全龍終結者身份登板，場邊觀眾報以熱烈歡呼，雖先被朱育賢敲二壘安打掉2分，不過152公里以上火球連發，讓場邊觀眾「喔喔喔」驚呼連連。他隨後用157公里速球三振張志豪，再三振掉王勝偉，成功關門，助味全龍以8比5擊敗中華隊。

有網友在現場側錄劉致榮全部投球畫面，並上傳YouTube《愛棒球 Baseball #TW》頻道分享。不過劉致榮疑似投球習性被發現，有眼尖網友留言指出：「丟速球腳抬比較高，變化球腳有點彎曲」，《愛棒球 Baseball #TW》也回應：「我也有發現喔~我在想投速球時，需要更多協調力量，才會抬高點!敵對情蒐肯定都有在注意!」

投手小動作被識破，恐遭對手砲轟。今年美國職棒（MLB）季後賽，太空人對上光芒的關鍵第5戰，光芒先發投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)就是投球動作被看穿，首局無論直球、變化球通通挨打，慘失4分，終場太空人就以6比1擊敗光芒，闖進美聯冠軍戰。

「這真的是一名投手最大的惡夢」，葛拉斯諾賽後觀看影片，也沮喪坦承自己動作相當明顯。

中華隊「火球男」劉致榮若真有投球小動作被發現，千萬要趁12強賽開打前即時修正，在情搜嚴密的年代，千萬不能有任何破綻被對手逮到，否則就算球速再快，也難逃被痛擊的命運。

(中時電子報)