台中一中校務會議決定不蓋停車場，台中市交通局長葉昭甫表示，「尊重校方、學生為本」。（盧金足攝）

台中市府爭取前瞻建設預算補助，計畫利用台中一中操場闢建停車場，引發師生與家長抗議反對，台中一中29日校務會議投票表決，在多數意見反對下，停車場確定不蓋了。對此，台中市府表示，「尊重校方、學生為本」，市府將全力協助提供學生安全學習環境。

台中一中規畫興建地下停車場，校方決議從莊敬樓改建至北側操場下方，引發師生不同意見。交通局長葉昭甫說，公共建設需符合民意，不論是改建莊敬樓或操場，市府均以「尊重校方、學生為本」為立場，給予學校時間釐清爭議，讓學校整合師生與家長意見。

交通局表示，台中一中校務會議先前決定將停車場從莊敬樓改建至北側操場下方，該案去年8月校方就曾發文向交通局說明，後來校內對於興建停車場逐漸產生不同想法，現在不少師生有異見，市府給予時間整合意見。

獲悉台中一中校務會議決議不蓋停車場，市府說，「校園改建」才是該案主軸，市府是配合校方需求興建地下停車場，市府會全力協助台中一中，提供學生安全的學習空間。

針對台中一中操場興建公有停車場，台中一中校務會議表決結果，確定喊停，市議員賴佳微表示，對前瞻經費在台中一中操場興建停車場並配套整修操場，她第一時間掌握到校務會議決定全案予以終止的訊息，對於校方於校務會議各方意見充分討論，並自主承擔決策，給予高度的肯定與尊重。

賴佳微強調，為北區市內各級市立學校發聲，爭取經費是過去十幾年不變的堅持，在台中一中決定終止興建停車場後，後續面臨的就是專案整修一中操場的經費問題，她絕對會扛起責任，不斷向市府爭取經費，維護台中市學子的權益。

「呼籲盧秀燕市府，負起責任提供更多資源給予台中一中的學子們！」 賴佳微說，改善校內多處已經老舊不堪的體育場館，如室內網球場以及操場跑道，讓就讀一中或是未來希望就讀的學子們，都能有更健全的學習環境。

(中時 )