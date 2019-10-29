睽違三年，韓團TEEN TOP將重回台北開演唱會，在聖誕節前呼喚Angel們（TEEN TOP官方粉絲名），除了耳熟能詳的經典作品外，這次更帶來2019年全新回歸歌曲，準備來台嗨翻台妹！今（29）日也公布場地、票價與售票時間，讓粉絲能盡快準備好搶票。

韓團TEEN TOP出道前就被美國MTV認證實力，當時平均年齡才16歲，成為最年輕又兼具實力的話題男團；除了被鑑定認可的歌唱實力外，團體舞蹈也整齊劃一、毫無破綻，才華備受歌迷們肯定；今年也沒有讓大家失望，在六月份出道滿九週年，帶著嶄新面貌全員回歸，最新專輯《DEAR. N9NE》主打歌〈Run Away〉結合電子元素的曲風，加上一貫俐落乾淨的編舞，得到廣大迴響，也讓魅力持續燃燒！

TEEN TOP演場會票價與福利也公開。（圖／海樂影業提供）

睽違三年，不忘與粉絲的約定，將於2019年12月15日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「TEEN TOP PARTY TO.N9NE IN TAIPEI」演唱會。TEEN TOP更將在演唱會後與全場粉絲擊掌，一一感謝粉絲朋友的相伴支持，更有500位幸運粉絲可以獲得團體合照機會，活動將於11月10日（日）12:00售票，喜歡他們的粉絲千萬不能錯過。

(中時電子報)