玉井國小靜思閱讀書軒29日舉行啟用典禮。（玉井國小提供／劉秀芬傳真）

玉井國小靜思閱讀書軒29日舉行啟用典禮。（玉井國小提供／劉秀芬傳真）

玉井國小靜思閱讀書軒29日舉行啟用典禮，小朋友現場大方分享閱讀心得。（劉秀芬攝）

玉井國小靜思閱讀書軒啟用

台南市玉井國小靜思閱讀書軒29日舉行啟用典禮，這是慈濟基金會靜思書軒3年來於偏鄉贊助的第105間閱讀書軒，玉井國小小朋友前幾天已經迫不及待前去看書，現場也大方分享閱讀心得，並感謝慈濟的叔叔阿姨為他們準備這麼好的閱讀環境。

慈濟靜思書軒自2017年開始與學校合作，以偏鄉、原鄉學校為優先，陸續在全台各校開設「靜思閱讀書軒」，由校方提空教室，靜思書軒提供書籍及福慧折疊桌椅，玉井國小是台南第4間擁有書軒的學校。

玉井國小小朋友在書軒正式啟用前幾天已迫不及待前去閱讀，並與老師一起準備閱讀心得分享，四年級李同學說，他下課時很喜歡到書軒來看書，有煩惱時來看些靜思語，可以讓心情好轉。

玉井國小校長江隆安表示，今年他去參加玉井國中閱讀書軒啟用儀式，覺得讀書能讓學生靜下心來，達到真善和樂的友善校園，希望玉井國小也能有一間閱讀書軒，加上偏鄉少子化，學校有許多空教室，因此極力爭取。

而慈濟的雲嘉南人文書畫團隊志工有感書軒對偏鄉童的益處，也表達願意協助募款，秉持有心就能做到的理念，在大林慈濟義醫院義賣自學的書畫作品，獲得醫院醫師們支持。

玉井國小閱讀書軒耗資50萬元，有450冊中英藏書，其中有半數為心靈層面的書籍，也有適合師生共閱的教育類書籍，慈濟團隊每年會檢視藏書狀況視情況更新。

(中時 )