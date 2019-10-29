北市府顧問蔡壁如上周玉蔻主持的電台節目驚爆，鴻海創辦人郭台銘會幫台北市長柯文哲布局2024總統。北市議員秦慧珠29日在市政總質詢問柯是否有2024的總統夢？柯撇說，睡飽比較重要，不要作夢，不要2020還沒選，就在想2024。

秦慧珠詢問柯，是否有請蔡壁如上周玉蔻節目？柯答「不曉得，也不知道講什麼」秦問，蔡壁如還跟周玉蔻擁抱，盡是前嫌，這樣的畫面讓你跟周某人化解恩怨，你感到很開心還噁心？柯聞後轉頭反問蔡壁如「妳抱她幹什麼？」現場發出一片大笑。

秦問，你要徐圖2024大位，是否也會上周玉蔻節目一起互抱、拍胸拍背？柯說，目前沒有上周玉蔻節目的計畫。對於蔡壁如爆料的話，是否失分？柯再對蔡說「講那個幹什麼！」是否會處罰蔡壁如？柯則說，先問她到底講什麼。

秦慧珠質問，是否有請假去上「宿仇」周小姐的電台？蔡壁如答詢，有請假去上節目，另外也不是宿敵，只是沒有往來。秦問，所以蔡跟周是朋友？蔡璧如說「我也不曉得」，柯則連忙把問題推給蔡壁如說「問什麼跟周有恩怨，有恩怨的是她（指蔡），不是我。」

隨後，柯文哲竟和蔡壁如在備詢台開起互相推卸的視窗，蔡壁如說「蔻蔻說LINE不是她傳的」，柯說「不是妳傳的嗎？」蔡澄清「沒有，不是。」對於2024的布局，蔡璧如強調，蔻蔻有問到這件事，另外有民調顯示30％的中間選民不知怎麼辦，加上也有幕僚談到。

秦說「所以總是要有夢最美，柯有2024的美夢嗎？」柯嘆道「睡飽比較重要，不要作夢，2020都還沒選，就在想2024！」至於蔡壁如說郭會幫你忙？柯說「我從沒跟郭談過這題目，這討論太遠！」

秦慧珠痛批，不覺得這前面的質詢很無聊嗎？因為你們就做這些無聊事，跟市政無關，蔡壁如請假參加上無聊節目、講無聊話，浪費時間質詢無聊問題，柯則說「我覺得不需要去說這件事，好啦、好啦，回去再講」秦要求，蔡壁如不要再談2024，蔡則說「好，今天只是一個無聊的聊起一件事。」

(中時 )