北京故宮御貓穿著明清守衛制服現身，女遊客忍不住摟著拍照。北京故宮出現多座御貓雕像。（取自新浪微博＠四川工人日報）

紫禁城的御貓是北京故宮最萌的文物守衛。圖為平安。（取自新浪微博＠御貓天團bot）

北京故宮博物院最萌的守衛就是「御貓」，以往是後妃寵物，也兼有趕跑鼠輩，確保文物不被啃咬的功能。而北京故宮與北京衛視去年製播的《上新了，故宮》更把這群御貓的知名度炒到最高。

10月27日，遊客突然在北京故宮神武門的淘寶體驗館外發現現多個巨型御貓雕像，有的穿上明代錦衣衛、清代御前侍衛服裝，站在走道灰色的地磚上當「警衛」，有的擠在一起、趴在矮牆上賣萌，圓滾滾的身軀，笑咪咪的臉孔，形象生動惹人喜愛，吸引眾多年輕女遊客撲過去拍照或自拍，成為網紅打卡新聖地。

明清故宮一直有飼養貓狗做後宮嬪妃們寵物的習慣，還有專門的檔案記錄每一隻貓狗的名字。在明朝開始，紫禁城就專門設有「貓兒房」這樣的機構，用於登記、管理後宮養的御貓們。

清朝結束、溥儀搬離故宮後，這些養尊處優的御貓變成了流浪貓。後來又被故宮的工作人員「收編」，重新登記在冊。現在，故宮全院32個辦公部門有20個部門收留這些「御貓」，且每隻貓都有自己的名字。其中最出名的當屬現任北京故宮學院院長院長單霽翔親自命名，在紫禁城內務府酒醋房游走的黃白貓「平安」。《我在故宮修文物》、《故宮100》等關於故宮的紀錄片也少不了這群萌物的身影。

(旺報 )