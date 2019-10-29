林周義／台北報導

36歲的楊鈞儀，在29歲那年喪失腎功能，洗腎1年多後成功接受大愛腎捐，完成腎臟移植。因認為自己的幸運建立在別人的痛苦上，起初的他相當難受，直到結識了其他捐贈者家屬，才重新站立起來，並在自己開設的冰淇淋專賣店進行器官勸募，只要客人願意聊，他都樂意提供諮詢。

剛開始罹病時，楊鈞儀在2年內瘦了20公斤，食慾不好、爬樓梯也容易喘。當時的他沒多想，以為自己太久沒運動，卻在某次意外昏倒後被送入加護病房插管，才發現自己喪失了腎功能，只能洗腎度日。

對器捐未抱有期望的他，洗腎洗了一年才決定等待移植。受病情影響，他失去了補習班老師的工作，也沒有企業願意聘請隨時會入院的病人，只能過一天算一天。等待了3個多月，他成功配對到大愛腎臟捐贈，順利完成手術。

重生後的楊鈞儀，對捐贈者抱有愧疚感，雖然對捐贈者家屬寫過道謝小卡，但仍認為自己的幸運建立在別人的痛苦上，相當沈重。直到結識了其他家屬，才了解捐贈者的死亡不是自己的錯。重新學會面對自己的他，開設了冰淇淋專賣店。

為了鼓勵大家遺愛人間，楊鈞儀在店內放置器捐宣傳單張，只要客人有興趣，他就願意分享自己的經歷，也樂於提供諮詢。若有人簽署器捐同意書，他就會提供一份免費的冰淇淋做為鼓勵。

目前的楊鈞儀，已接獲不少客人的諮詢。雖然外界對他抱有「同情銷售」的批評，但他並未放棄自己的決心。對他來說，器官勸募即是他學會重新面對自己的證據。

(中時 )