國民黨總統參選人韓國瑜靠著草根性及簡單的口號，吸引許多庶民支持。有網友提及，他認識、接觸到一些人，非常支持韓的言論，其中包括歐巴桑、歐吉桑、遊覽車行老闆、有菜販等人，韓的支持度比大家想像中還要多，「其實別低估韓的庶民言論」。

網友hwsbetty在PTT發文指出，他認識並接觸到一些人，包括歐巴桑、歐吉桑、遊覽車行老闆、菜販、小吃攤老闆，都非常支持他的言論。他也提及，其中有因為不滿蔡英文的政策讓他們賺的錢變少了，轉而覺得換人做也好的想法。他直言，其實韓的支持度比想像中還要多。

他也提及，這些支持韓的人有幾個共通點，包括一、都不是年輕人；二、老闆；三、意志力和接觸的人面少；四、覺得自己的日子很苦。

對於這番言論，網友紛紛表示「我一直都覺得韓的票會讓大家嚇一跳」、「這就是韓的基本盤，而且投票率爆高，然後再加上一些看黨證含淚投票的，韓的票真的不會少」、「韓又不是千手觀音，只是勤走基層，聽取及反應基層聲音，轉化成一件件政見，雖有疏漏，仍不失苦民所苦，展現與基層的同理心」。但也有網友認為「說實在誰會記得他講啥屁話？」、「韓顧到那些票這沒有問題，不過韓掉票的本事太強」。

(中時電子報)