20191028中天新聞 百位青年「犀利拷問」 韓國瑜親拉年輕票

國民黨總統參選人韓國瑜召開「青年座談會」，主打要與年輕人「直球對決」，更要現場年輕人提問「越麻辣越好」。有人提問：「如果您連市政都有點這樣敷衍的話，那您要怎麼樣向我們證明，您在總統上能夠做好呢？」韓立刻提出外銷水果、魚類水產與觀光住宿率數據，打臉「市政敷衍說」。

在青年座談會上，有人不客氣提問：「如果您連市政都有點這樣敷衍的話，那您要怎麼樣向我們證明，您在總統上能夠做好呢？」韓國瑜立刻回應：「我們外銷水果比去年同期增長170%，魚類水產增加22%，酒店比去年同期間增長住宿率21%。」清晰的數據，也打臉了外界的質疑。

不僅如此，談到自己出席造勢活動遭韓黑砸雞蛋，韓國瑜也笑道：「丟雞蛋也是一種浪費食物，下次可以用其他方式，像我們以前小時候射紙飛機，他把他的畫射出來，不用花什麼錢，也是一種方式。」幽默回應，也讓不少青年會心一笑。

此外針對兩岸提問，韓國瑜直言，要嗆狠話很容易，話講得愈難聽愈動聽，好像很厲害一樣，但這對現場的年輕下一代有什麼好處？對全台灣2300萬人有什麼好處？在場不少青年則默默點頭，表示同意。

(中時電子報)