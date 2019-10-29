和所有得獎代表合影留念。（趙雙傑攝）

蔡英文總統今天表示，臺灣的中小企業靠著專業和拚勁，征服了全世界的市場。這樣的企業精神也是臺灣走向創新經濟的優勢。未來，政府也會積極推動新南向政策，並透過多元合作，帶領更多中小企業共同開拓國際市場，為年輕的世代開創一個更有價值的未來。

蔡英文總統今天日下午出席國家磐石獎頒獎典禮時表示，歷屆磐石獎得獎人有一個共同的特色，就是「勇於創新」。透過經營管理、技術，乃至於行銷模式的各種創新，企業才能夠保持獲利、持續成長，同時為社會創造更好的就業機會，為員工提供更好的薪資。

面對美中貿易戰，她說，政府和大家一起努力，用行動證明，只要堅持創新，我們不僅突破難關，更向世界證明臺灣的優秀。根據「世界經濟論壇」最新公布的報告，臺灣與德國、美國、瑞士持續並列全球4大創新國，競爭力排名比起去年，再上升1名，成為全球第12名。

蔡英文認為，臺灣的中小企業不僅是經濟發展的核心，也是世界有名的成功案例。臺灣有97％的企業都是中小企業，為臺灣提供了將近900萬個就業機會，在整體經濟發展中有著不可替代的地位。為了力挺中小企業，政府推出「中小企業千億融資保證專案」；這個月啟動的「林口新創園」已經吸引超過100家國內外加速器與新創業者進駐。

政府也提出「投資臺灣三大方案」，對於臺商回臺、根留臺灣企業及中小企業，提出加速投資的行動方案。累積今年臺商回臺投資，已經超過6200億元，創造近5萬5000個就業機會。

她提到，3年多來，在政府與民間合作下，能源轉型也開始看到成果。這個月，臺灣的風電以及太陽光電產業都邁向了重大的里程碑。做為一個外銷導向的國家，臺灣已經成功跟上世界重要產業，越來越注重綠能發展的趨勢。

她也邀請產業界的夥伴，在這個經濟轉型升級的關鍵時刻，繼續投資在尖端的新技術、投資於跨領域的新產品、投資在品牌和行銷，並且投資更多在員工的教育訓練上。「政府也會在政策上，給予完善的支持」。

蔡英文強調，她對臺灣的中小企業很有信心。我們靠著專業和拚勁，憑著靈活變通的思維，以及堅守對客戶、廠商的誠信，征服了全世界的市場。她相信，這樣的企業精神也是臺灣走向創新經濟的優勢。

她說，此時此刻，如果我們的企業就像過去一卡皮箱走天下的年代，再次展現出經營事業的野心，一定可以為臺灣找到出路，為年輕的世代開創一個更有價值的未來。她相信，只要政府和民間攜手合作，一定可以帶領產業，持續深耕臺灣、布局全球，創造更好的發展。「我們大家一起來加油」。

(工商 )