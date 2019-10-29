柑橘蘊含豐富養生功效，可說是「全身是藥」，但吃錯了，也可能咳嗽不止、感冒加劇。 如何吃出柑橘最好的養生效果？請來看中西醫與營養師的私房撇步。

大文豪海明威碰上文思枯竭的撞牆期，就把小橘子皮中的汁擠在火爐邊上，看它嗶嗶剝剝竄起藍色火焰，一邊安撫自己說，「別著急，你以前一直這樣寫，你現在也會寫下去的。」如此才能突破困境，一路寫下去。

灰濛濛的冬日，一盆金黃燦亮的柑橘令人打從心底振奮愉悅起來，芸香科的柑橘盛產於年初開春，不但是文人雅士的靈感來源，也是全世界產量最豐富的水果，尤其寶島台灣更有不少香甜多汁的柑橘品種，如暱稱為柳丁的柳橙（橙的台語發音為丁）、不知春、椪柑、火燒柑、臍橙、金橘等，輔導國內蔬果農業多年的大老級人物、中興大學植病系教授蔡東篡就曾讚嘆，柑橘類水果是台灣獨有的驕傲，「風味好，全世界少有水果比得過台灣柑橘。」

且從視覺、嗅覺、味覺到營養成分，柑橘更難得兼具多種感官的養生效果。

研究發現，柑橘的橙色外皮能讓人有溫暖、如同被大自然包圍的安適感；清新香氣則能抗焦慮、紓緩緊張壓力，香港研究甚至發現，調合薑及柑橘精油按摩，有助減輕令老年人疼痛不已的關節痙攣。

柑橘的微酸口感，來自大量檸檬酸及蘋果酸，可以提高熱量代謝、快速消除身體疲勞，日本媽媽常在大雪紛飛的冬季親手採摘院子裡的金橘泡酒，為辛勞的上班族先生及兒女打打氣。

在中、西醫師及營養專家眼中，柑橘能幫助消化、降血壓、保護心臟兼解除焦慮，是名副其實的「開心果」。

柑橘的維生素C並非所有水果中含量最高的，但它含有多種抗氧化物質如多酚類和類黃酮素，兩相加乘下，抗發炎及抗氧化的效果加倍，不但防癌還能預防心血管疾病，因此美國營養學界大聲疾呼，「吃一顆柑橘比吞維他命C，效果更好。」

新近英國研究發現，柑橘所含的類黃酮素能增強血管功能並對抗發炎反應，如果每天吃點柑橘類水果，就能減少中風機率。

類黃酮素還有保護神經作用，哈佛大學研究發現，多吃柑橘能減緩巴金森症發生。

柑橘類的多酚類含量也很高，「尤其果皮，」馬偕醫院營養師趙強說，多酚是強力抗氧化物，可以清除對身體不好的自由基，建議選擇無毒或有機栽培的柑橘，連皮吃效果最好。

柑橘皮好處多多：

●橙皮苷（hesperdin）和維生素P能保護血管。

●豐富果膠有助排便、降低血壓和膽固醇。

●英國的研究發現，柑橘皮的柚皮素（Naringenin）可以抑制腎囊腫形成，可用來研發治療多囊性腎病新藥（註：一種遺傳性疾病，可能引起高血壓、喪失腎功能，甚至必須洗腎）。

●荷蘭研究發現，柚皮素攝取愈多，減重效果愈好。

此外，柑橘令人忍不住瞇起眼睛的酸溜溜味，以中醫來說也有養生效果。

中醫典籍提到酸味入肝經，冬天吃點性味偏酸的柑橘，「也能為來年春天儲備能量，」台北市立聯合醫院中醫院區中醫師楊素卿說。

從橘皮（陳皮）、橘絡、橘肉到橘核都有健脾、開胃、理氣、行血通絡、止咳化痰效果。

其中橘皮最常入藥。

一般分成三種：

橘子剝皮後直接曬乾稱為橘紅，有散寒解表、行氣化痰效果，牛肉麵中經常添加。

青皮則是未成熟的柑橘外皮曬乾而成，紓肝破氣、散結消痰的藥效較強，常用來治療肝氣鬱結、月經前會乳房脹痛及胃脹的人，楊素卿提到。

陳皮是橘子皮曬乾加入中藥炮製而成，調理脾胃效果很好，因此被中醫視為治療疾病的首選藥物。

陳皮性味辛、苦、溫，能健脾、燥濕化痰，緩解噁心、嘔吐、食慾不振、胃脹氣及解毒，是很好用的健胃整腸中藥。

常民飲食中也經常可見陳皮蹤跡。例如廣東人發展出零嘴陳皮梅，理氣助消化並能改口腔氣味，以因應飲食的腥羶多油膩，常被過境香港機場的旅客買來當伴手禮。

陳皮香氣開胃，也成為香辛料的配方。例如日本人結合陳皮等多種辛香料，做成五彩繽紛的七味粉提味（又稱七味唐辛子，其他還有芝麻、海苔、山椒、火麻仁、紫蘇、辣椒等），尤其燒烤肉串、魚類海鮮等，必撒上一點增添香氣、口感，也能去油膩；中國人滷肉、醃漬愛用五香粉入味，陳皮就是其中不可或缺的角色，其他香料還有八角、丁香、肉桂、小茴香、胡椒等辛香料。

橘絡好處多，不但含蘆丁可使血管保持彈性；中醫認為網狀分布的橘絡可行氣通經絡，對於久咳、久病尤其肺部纖維化的人，疏通效果不錯。（圖片來源：Pixabay）

至於柑橘肉外層包覆的白色橘絡，有些人嫌吃起來柴柴的口感不好，總要拔淨挑掉，但研究發現，橘絡好處多，不但含蘆丁可使血管保持彈性；中醫認為網狀分布的橘絡可行氣通經絡，對於久咳、久病尤其肺部纖維化的人，疏通效果不錯，可以改善咳嗽狀況，台北榮總傳統醫學部中醫師楊仁鄰說。

但他也提醒，不要自己亂吃橘絡治咳，因為橘絡通常會搭配其他中藥一起使用，而非單一味橘絡就能治好咳嗽。

橘肉裡頭白白的籽稱為橘核，在中醫裡有理氣散結止痛效果，常用來緩解睪丸腫痛及乳房結塊腫痛。

橘肉較少入藥，一般做為食療可以生津止渴化痰。如果冬天覺得口乾舌燥，不妨拈瓣橘子來吃，滋潤乾渴的呼吸系統。

或者喝酒、大魚大肉應酬過後，吃顆性涼的椪柑利尿解酒，並能稍稍平撫暴飲暴食引起的胃熱反應（如口乾舌燥），「橘肉是很好的解酒藥，」楊素卿說。

多位專家一致表示，選有機無毒的柑橘，連皮及白絡生吃，最能攝取完整營養素及療效。

營養師趙強多年前曾深入分析過柑橘類水果，發現橘絡的營養價值後，從此改掉猛撕橘絡的習慣：每次總耐心地削去或剝去柳橙薄薄的外皮，然後整顆連白絡一起吞下肚。

而且柑橘的酸能幫助礦物質如鐵及銅解離出來，加速身體吸收利用，尤其植物性的鐵質吸收利用率差，不到5％，吃素的人可在用餐過程中適量吃點柑橘，有助鐵質吸收。

但中西醫都同意，每天不宜吃超過三顆柑橘。

柑橘糖分高，糖尿病的人要節制攝取。而且喝柳橙汁不等於攝取到柑橘的好處，反而因攝取過多糖分造成三酸甘油酯過高，直接吃柑橘最好。

中醫認為柑橘性味偏涼，吃多了反而容易傷害脾胃系統，提醒以下狀況吃柑橘要小心：

●風寒型感冒（痰很清、怕冷、吹到風容易咳嗽）不要吃柑橘，因柑橘較寒，愈吃咳得愈厲害，楊仁鄰提醒。

●體質偏寒、腸胃功能弱、久病脾胃功能差的人要少吃，因為柑橘涼冷，吃太多會讓寒氣堆積在關節，引起腰膝痠軟疼痛。

●柑橘不要跟白蘿蔔一起吃，兩種寒性食物加總可能影響甲狀腺功能，引發甲狀腺腫，楊素卿說。

●吃柑橘前後一小時不要喝牛奶，蛋白質與維生素C會凝結成塊，易造成胃脹氣。

至於坊間流傳烤橘子撒鹽能治咳嗽、感冒的說法，醫生認為太過誇張。

「緩解症狀的輔助效果，」楊素卿說，烤橘子適用在感冒及咳嗽後期喉嚨乾燥，因為生病會傷到身體津液分布，吃點橘子潤肺止咳補充津液，會感覺比較舒服，但不能治療感冒、咳嗽。

國外研究也發現，大量維生素C不能治療感冒，只能減短罹病時間、減輕症狀嚴重性。

年節時分，人人互送金橘盆栽祈願大「桔」大利，你也可以學學中醫師楊素卿，利用柑橘做出預防生病的小零嘴（見「中醫師教你自製柑橘小零嘴」）。

或者乾脆拿起鍋鏟，跟著我們一起複製美好的柑橘餐，讓廚房洋溢著鄉下阿嬤家的幸福溫暖。

橘子皮、柳丁皮曬乾，每片橘皮插入3根丁香就成為好看的柑橘丁香棒。

擺在家裡不但能消除空氣異味，滷肉、做甜湯，丟片進去也有提味效果。丁香直接放入口中嚼食可去除口腔異味，也可預防口臭。

小金橘洗淨風乾，選一大玻璃罐，舖上一層金橘、一層糖、一層鹽、一層乾紫蘇（可在中藥房取得），然後再重複以上順序堆疊直到罐口，密封起來靜置一個月。

開封後可把一顆顆小金橘撿來當零嘴吃，或是壓扁泡熱開水，除了預防感冒還能解油膩礙胃，中醫師楊素卿說。

解膩另一招是平安茶，新年必備：將有機或無毒的柑橘皮洗淨切細條，放入烤箱烤乾後放入冷凍庫，覺得脹氣時就拿凍橘皮6克加上生薑3片，沖入350cc的熱水，飽脹難受的肚腹即刻鬆綁。

(中時電子報)