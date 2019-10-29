中醫大新竹醫院用「內視鏡粘膜下切除術」，可看出術前（左）的瘜肉，術後（右）完整切的很乾淨。（ 羅浚濱攝）

中醫大新竹醫院消化科醫師范峻維 說明內視鏡粘膜下切除術

60歲陳姓民眾健檢發現大腸有2公分的瘜肉，兒子是某醫學中心消化內科醫師，懷疑不是單純良性腫瘤，如用普通大腸鏡瘜肉切除，恐會切不乾淨，求診中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師范峻維，利用「內視鏡粘膜下切除術」，完整切除可能有癌化的惡性瘜肉。

范峻維根據多年內視鏡診斷消化道早期癌的經驗，認為陳翁是很早期大腸癌的可能性極高，用更進階的「內視鏡黏膜下剝離術」，約30分鐘就完整把癌化的惡性瘜肉切除，陳翁術後恢復良好，隔天就出院，後續只要半年再做大腸鏡追蹤即可。

范峻維指出，傳統大腸鏡除瘜肉只能切除2公分以下瘜肉，大於2公分就會切不乾淨，復發可能性有20％以上，且有可能癌化成惡性腫瘤。

他說，「內視鏡黏膜下剝離術」不但可順利切除2公分以上的大瘜肉，即使瘜肉內含有早期癌細胞，都能完整切除，且不需要切除大腸，所以出血量少，也沒有體外傷口，術後復原速度較快，適用早期大腸癌患者。

范峻維進一步說明，大腸瘜肉超過1公分就有癌化病變的可能性，現今透過精細的內視鏡診斷，可早期發現是否含有癌化細胞，並用內視鏡完整切除，不需要接受開刀剖腹切除器官。

要如何預防大腸癌與大腸瘜肉？范峻維建議多吃蔬果，少油、少吃紅肉，提高蔬果攝取量或攝取高纖維食物，重要的是「主動篩檢」，大腸癌早期沒有症狀，所以不論有沒有家族史，50歲以上民眾應定期做糞便潛血篩檢，早期揪出病變。

(中時 )