「趣味科學特展」開幕，國資圖館長劉仲成（左2）及科工館館長陳訓祥（右2）剪綵。（陳淑芬攝）

「趣味科學特展」開幕儀式，科工館館長陳訓祥以魔術表演與小朋友歡樂互動。（陳淑芬攝）

國資圖推出「趣味科學特展」，透過互動科學遊戲帶領小朋友走入科學的世界。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

「科學好好玩！」國立公共資訊圖書館館長劉仲成29日在「瘋狂科學家--趣味科學特展」開幕活動中表示，高深莫測的科學，以生動活潑生活化的方式呈現，不但能啟發思考及創造力，更是寶貴的知識，邀請大小朋友一起到國資圖體驗人體發電、電流急急棒等20個好玩互動的科學遊戲。

國資圖與國立科學工藝博物館合作推出「瘋狂科學家--趣味科學特展」，29日至12月29日在國資圖總館一樓展出，在開幕儀式邀請雲林縣土庫鎮的後埔國小學童參加，科工館館長陳訓祥現場並以神奇魔術，與小朋友歡樂互動。

劉仲成致詞表示，先進國家著重跨學科領域的「STEAM教育」，透過科學及科技來解決生活的難題，特展以生動活潑的方式帶領大小朋友進入科學的思考及理論，以寓教於樂、生活化等綜合性闡述，將基礎科學教育從博物館帶入圖書館。

特展介紹史上重要科學家哥白尼、伽利略、法拉第、愛因斯坦及牛頓等人的故事及重要理論，推出電學實驗室及光學實驗室等六大展區，規劃20多個動手操作的互動科學遊戲，包括人體發電、手能穿牆而過、光的魔法、電流急急棒、空氣火箭及飛球競速等有趣的科學遊戲。

(中時 )