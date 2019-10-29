國民黨不分區立委名單引關注，傳出包含黨主席吳敦義、副主席曾永權等6名已被列入，國民黨副秘書長兼組發會代理主委杜建德今天堅定反駁，至今為止只收到2份不分區立委推薦表，裡頭也沒有吳敦義，外傳名單絕對不是事實。

國民黨近期啟動不分區立委提名作業，傳出最早排出前6名男性不分區名單，分別是黨主席吳敦義、立法院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介。

對於此份「內定」名單，國民黨副秘書長兼組發會代理主委杜建德下午與媒體茶敘時嚴正否認，他說，今天是受理推薦表的第二天，至今為止只收到2份，裏頭沒有吳敦義，組發會整理名單後再經提名審核委員會縝密審核，絕對兼顧功能性、代表性、均衡性。

杜建德說，專業組將列為優先提名對象，國民黨唯有國會過半、總統大選成功，才能重返執政，撥亂反正，國民黨一定會提出亮麗的不分區名單，作為號召各界的力量。

談及北中南選情，杜建德表示，79席區域立委還有3區還沒有提名，最晚將在11月13日完成全部提名，國民黨在苗栗與南投握有絕對優勢，仍然會戰戰兢兢，北部對國民黨而言有比較大的優勢，南部略居劣勢，呈現五五波，中部則是決戰地區。

國民黨總統參選人韓國瑜近期與青年座談，積極爭取青年選票支持，杜建德認為，年輕人純潔，容易被優勢文宣洗腦，最近韓國瑜勇敢誠實地與年輕人對答，不說冠冕堂皇的話，年輕選票正在大幅改善之中，「若爭取到年輕選票，選情就穩健」。

杜建德替韓國瑜緩頰，韓個性坦率誠直，年輕人與庶民就喜歡這一套，其實韓的發言並沒有失言，只是被人酸、雞蛋挑骨頭，比如韓提高山升國旗，並不是每一座高升都要有升旗台，只是展現愛國情操的概括性表達，不要拿來作過度解釋，才比較公道。

杜建德建議雙方君子之爭，不要淪為口水戰，黨部尊重韓國瑜任何發言，他每次發言都很坦率，這也是讓庶民直追，接地氣。

(中時 )