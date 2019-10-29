一年一度低收入戶及中低收入戶生活扶助總清查開始，台中市府社會局統計至今年9月30日止，台中市低收入總戶數1萬9017戶，中低收入戶1萬3322戶，共計3萬2339戶，各公所預計3個月完成總清查任務，保障弱勢家戶權益。為協助新任人員儘早熟悉業務，舉辦區公所低收入及中低收入戶總清查審查主管人員座談會，透過實務經驗及案例交流分享，讓審查機制更接地氣。

社會局呼籲，依《社會救助法》規定，已列冊(中)低收入戶民眾每年皆須重新申請，尚未至公所申請者，請依通知至受理地點，備齊相關文件盡速提出申請，以免影響低收、中低收入戶補助資格。

社會局表示，依社會救助法規定，今年9月27日公告2020年家庭總收入由1萬3813元調高至1萬4596元，若家庭經濟陷困情況，未列冊民眾亦可就近向戶籍地公所提出申請。

社會局指出，為協助新任人員儘早熟悉業務，舉辦各區公所低收入及中低收入戶總清查審查主管人員座談會，透過實務經驗及案例交流分享，讓審查機制更接地氣。

(中時 )