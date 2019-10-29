農委會今在桃園農改場舉辦大型農機應用發表會，總統蔡英文宣布加碼8億元補助大型農機，若連同今年初開放的8億元小型農機具補助，農委會今年共灑下16億元，足足是過去補助5000萬元的32倍。

今年3月起，農委會開辦小型農機具補助，總預算從過去的5000萬拉高到8億，農糧署農業資材組科長陳麗玉解釋，因過去農民經常反映補助名額太少，以5000萬的預算來看，大約僅能補助5000人，但台灣農戶多達50萬戶，實在難以消化。

因此農委會在今年將預算拉高，總額8億元的預算已有超過8萬3000位農民申請，補助總金額也已超過7億，顯示成效還不錯。

而針對今天加碼的8億元大型農機補助，陳麗玉解釋，其實過去包含小地主大佃農、青農、大糧倉、有機友善等政策就有高達2億元的農機補助，只是今年為解決農業缺工，以及提高生產效率，才會開辦大型農機的補助。

大型農機補助的申請從11月1日起至31日截止，購買的農民需在年底前完成驗收，但有機具業者指出，大型農機動輒數百萬，不可能有太多庫存，從國外進口的流程大約需花4～5個月，無論是對農民還是業者，都難以趕在年底前完成補助驗收。

對此陳麗玉表示，8億元的預算是農糧署經過完整規劃與評估而定，若有未能申請到的農民，也可於明年再次申請，但至於明年何時會再度開辦，農委會還沒有給出時間表。

(中時 )