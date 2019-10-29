蔡英文總統2015年要競選2016總統時，宣布8年將興建20萬戶的社會住宅，內政部長徐國勇日前更稱，年底興建已達3.5萬戶，8年20萬戶有信心如期達成。不過，台北市長柯文哲29日在備詢反批「不相信、不可能」，強調社會住宅比想像中困難，北市連2萬戶都沒。

北市議員游淑慧質詢，蔡總統、徐國勇都承諾8年做得到20萬戶社會住宅，可能嗎？柯文哲答詢「不相信，就我的經驗，不可能！」游問，這個政績你會跟蔡總統共用，還是讓蔡總統不問自取、搶走政績？柯強調「社會住宅比想像中困難。」

隨後，都發局長黃景茂也被叫上備詢台，黃竟答詢稱「很多公宅土地是中央無償撥用，所以各縣市的成績也就是中央的成績」，柯聞後連忙搖搖手，游淑慧便說「柯文哲都搖搖手了，局長你卻還說可以算中央？」柯答，可以算，但不相信這麼多。

游淑慧追問，若把各縣市拚的社會公宅都能算給中央，認同徐國勇這種「偷政績」的方式嗎，徐國勇說4年4萬戶，北市5年來才2萬戶？柯坦言「我們也沒2萬戶。」

游說，內政部借北市的牌，柯文哲要不要也跟內政部爭取好康的？柯重申「社會住宅比想像中的困難」，游則譏「撿別人的政績是否比較簡單？」柯聞後咯咯笑。

(中時 )