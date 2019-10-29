國民黨不分區立委將在下月公布，外界傳出包括黨主席吳敦義、副主席曾永權、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介等人名列安全名單範圍，國民黨台南市立委參選人蔡育輝指出，這份名單應該只是臆測，甚至是「帶風向」，對此他認為，包括吳敦義、曾永權和姚江臨3人都已是大老人物，很難再替國民黨開拓票源，應該把機會讓給更多有專業、有理念的年輕人。

蔡育輝表示，以外傳名列安全名單的6人來看，曾銘宗具備財經專業，與謝龍介都會為國民黨提出的政策辯護，表現出色；林文瑞出身水利系統也具有代表性，外界較有意見的，是黨主席吳敦義、副主席曾永權、中常委姚江臨均在名單內，蔡育輝認為，吳敦義、曾永權列入的目的可能是為了立院龍頭布局，應該只需有1人進安全名單即可。

據了解，國民黨不分區立委提名時程到11月8日截止，11到13日召開提名審查小組，因此蔡育輝表示這份名單應純屬臆測，他認為不分區名單應該要重視功能性、代表性和均衡性，並多納入各領域有專業才能、有理念及辯護能力的年輕人，才能彰顯國民黨想要銳利改革的新形象，吸引年輕選票，為國民黨開拓更多票源。

(中時 )