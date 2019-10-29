肯亞銀石航空一架班機28日上午起飛後，一邊機翼內輪竟從空中掉了下來，導致機長緊急迫降其他機場，所幸最後全員平安。

肯亞一家專飛國內線的航空公司銀石航空Silverstone Air昨（28）日上午起飛後，一邊的飛機內輪竟掉了，機師緊急在附近另一座機場迫降，所幸最後機上人員全都平安。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、航空媒體Simple Flying報導，28日上午，肯亞銀石航空一架編號5YBWG 的DASH 8-300型飛機從西部艾多瑞特國際機場（Eldoret International Airport）起飛，啟程前往首都奈洛比（Nairobi），沒想到起飛到一半，一邊機翼的內輪突然和起落架分離，從空中掉了下來，當時機組員並未意識到突發狀況發生，經地勤人員通知，45分鐘後飛機順利迫降附近另一座機場，全機4名乘客、5名機組員全部平安。

ALERT!

Silverstone Air plane makes emergency landing at Eldoret AIRPORT. It lost one wheel during take off. pic.twitter.com/wm8IHwWokK — Road Alerts. || 🇰🇪 (@RoadAlertsKE) October 28, 2019

報導說，機輪最後掉到了機場附近空地，被當地人撿起送回機場。

值得注意的是，10月稍早，銀石航空另一架載有55名乘客的飛機才打滑衝出跑道，重重撞上附近樹叢，造成機上乘客受傷。

10月11日，銀石航空另一架班機才起飛失敗，打滑衝出跑道、撞進樹叢，造成乘客受傷。（圖／路透社）

10月11日，銀石航空另一架班機才起飛失敗，打滑衝出跑道、撞進樹叢，造成乘客受傷。（圖／美聯社）

(中時電子報)