世界頂尖科學家論壇在滬開幕 16:242019/10/29 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世界頂尖科學家論壇在滬開幕 。（照片取自中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 10月29日，第二屆世界頂尖科學家論壇在上海自貿區臨港新片區拉開帷幕。來自全球的61位頂尖科學家，其中包括諾貝爾獎科學家，以及圖靈獎、沃爾夫獎、拉斯克獎、菲爾茲獎等傑出科學家出席會議。與會者圍繞「科技，為了人類共同命運」的主題展開討論，共同縱論前沿科學，並展望科技的巔峰與未來。 (旺報 ) #科學家 #論壇 #科技 #世界 #命運 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨／BIGBANG爆面臨解散 命運掌握在GD手上 10:492019/10/25 娛樂 研華辦工業物聯網論壇 聚焦工業APP 14:522019/10/25 財經 陸新科技漸成熟 科技產業兩極體系將成形 21:192019/10/25 財經 台大EMBA校友論壇 登陸上海灘 04:092019/10/27 話題觀察 CCIM年度論壇 29日登場 04:092019/10/27 財經要聞 未來創意論壇菁英開講 04:102019/10/27 《旺來報》 美股後市俏 新創科技產業聚焦 04:102019/10/28 投資理財 【旺董開講】旺董19歲賣魚罐頭 自揭創業命運安排 10:422019/10/28 生活 《科技》行競科技、EST-Floattech，共創電動車電池生態鏈 11:252019/10/29 財經 科學好好玩！國資圖邀你來當瘋狂科學家 16:212019/10/29 生活 兩岸熱門新聞 台積電斷供美軍將停擺 美力推重建半導體產能 - 兩岸 陸網友稱喝奶茶睡不著 官方驗出含大量咖啡因 - 兩岸 - 旺報 北京故宮御貓雕像萌翻女遊客 成打卡新聖地 - 兩岸 - 旺報 陸中央智囊：香港不能動武解決 否則危及外匯供給 - 兩岸 習近平將出席第二屆進博會並發表主旨演講 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。