10月29日，第二屆世界頂尖科學家論壇在上海自貿區臨港新片區拉開帷幕。來自全球的61位頂尖科學家，其中包括諾貝爾獎科學家，以及圖靈獎、沃爾夫獎、拉斯克獎、菲爾茲獎等傑出科學家出席會議。與會者圍繞「科技，為了人類共同命運」的主題展開討論，共同縱論前沿科學，並展望科技的巔峰與未來。

(旺報 )