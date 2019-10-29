中選會委員同意權投票 5位被提名人皆過關 16:482019/10/29 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，開票結果，被提名的黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成等5人皆順利過關。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，民進黨立委魚貫排隊等候領票，工作員人抬入圈票處遮屏布置會場。（姚志平攝） 立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，先前在高鐵掉300萬引發爭議的民進黨立委陳明文（左）、與近日身陷是否列入黨內不分區安全名單風波的立委蘇震清（右）皆到場投票。（姚志平攝） 立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，開票結果，被提名的黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成等5人皆順利過關。 立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，民進黨立委魚貫排隊等候領票，工作員人抬入圈票處遮屏布置會場，立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，先前在高鐵掉300萬引發爭議的民進黨立委陳明文、與近日身陷是否列入黨內不分區安全名單風波的立委蘇震清皆到場投票。 (中時 ) #同意權 #委員 #投票 #人事同意權 #人事 也許您會感興趣 推薦閱讀 石木欽請辭後 總統任命新公懲會委員長 14:042019/10/25 社會 警消特考典試委員涉瀆職 考選部成立調查小組 14:372019/10/25 政治 人事異動站 10月18日至10月24日 04:092019/10/27 財經要聞 小英政大人事檔案「絕對機密」 林環牆列兩大問題砲轟 09:332019/10/27 政治 彰銀 將設永續經營委員會 04:102019/10/28 金融．稅務 寄血衣給香港經貿處 課審委員林致宇起訴 10:552019/10/28 社會 中菲行執行長林天送退休 董事會決議成立經營委員會 13:182019/10/28 財經 中菲行組織改造 成立「經營委員會」統籌營運 15:572019/10/28 財經 林致宇被起訴 教育部：無法解除其課審委員職務 20:482019/10/28 生活 課審學生委員林致宇 恐嚇罪起訴 04:102019/10/29 社會新聞 政治熱門新聞 3大關鍵 黃暐瀚：韓要逆轉勝了！ - 政治 民調狂升 網激動：黃金交叉、韓總統來了！ - 政治 王金平沒那麼簡單！她曝韓將陷險境 - 政治 韓國瑜彰化造勢空拍圖 讓韓黑全都嚇傻！ - 政治 韓市政0分？高雄人一張圖神打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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