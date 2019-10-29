立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，民進黨立委魚貫排隊等候領票，工作員人抬入圈票處遮屏布置會場。（姚志平攝）

立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，先前在高鐵掉300萬引發爭議的民進黨立委陳明文（左）、與近日身陷是否列入黨內不分區安全名單風波的立委蘇震清（右）皆到場投票。（姚志平攝）

立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，開票結果，被提名的黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成等5人皆順利過關。

立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，民進黨立委魚貫排隊等候領票，工作員人抬入圈票處遮屏布置會場，立法院29日院會進行中央選舉委員會委員人事同意權投票，先前在高鐵掉300萬引發爭議的民進黨立委陳明文、與近日身陷是否列入黨內不分區安全名單風波的立委蘇震清皆到場投票。

(中時 )