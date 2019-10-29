宋陣營表示，自詡守護基隆的母親，只要是對基隆未來發展有利的人，不分藍綠或黨派，都會認同且肯定。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

宋陣營表示，自詡守護基隆的母親，只要是對基隆未來發展有利的人，不分藍綠或黨派，都會認同且肯定。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

宋陣營表示，自詡守護基隆的母親，只要是對基隆未來發展有利的人，不分藍綠或黨派，都會認同且肯定。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

民進黨基隆立委參選人蔡適應辦公室發言人張之豪對國民黨總統參選人宋瑋莉於28日掛上與韓國瑜合體的競選看板提出質疑，韓國瑜是柯文哲口中的草包，宋瑋莉是否為了選舉，要腳踏兩條船？

宋陣營回應，自詡守護基隆的母親，只要是對基隆未來發展有利的人，不分藍綠或黨派，都會認同且肯定，她在議會一樣支持林右昌市長對基隆長遠發展有利的建設與政策，搖擺性格一會兒反對蔡英文選總統，一下子又跟她掛看板背書，這不是她從政以來的作風。

張之豪說，宋瑋莉去韓國瑜的造勢場，柯文哲的造勢場也不缺席，但28日宋瑋莉掛上與韓市長的看板，明天也有可能掛上與柯市長的看板，到底她是國民黨還是民眾黨，讓許多市民看得一頭霧水，宋瑋莉始終也沒有在她到底是韓粉還是柯粉間做出解釋，遊移在兩個極端的理念中，實在不像是一個資深的從政者，張之豪希望宋瑋莉能真誠的面對選民，說明她的到底認同柯文哲還是認同韓國瑜。

宋瑋莉陣營表示，呼籲蔡適應陣營多為市民福祉著想，不要只會噴口水，對基隆基礎建設沒半步，請多在基礎建設上關注琢磨，想打負面選戰，操作分化交給1450即可，不要浪費人民的公帑打口水戰。

宋瑋莉更表示，自己非常關心基隆在地發展，並在23日得知交通部將要規劃13「分鐘」南港到宜蘭 高鐵東延，預估經費高達955億，根據交通部鐵道局，研議的初步可行性規劃，北宜一日生活圈，有可能實現！高鐵東延宜蘭，初步規劃已出爐，高鐵從南港延伸到宜蘭，需要955億金費縮短抵達宜蘭的路程，只要13分鐘就能抵達；此項計畫與規劃藍圖，交通部又再次跳過基隆，她對綠營執政的交通部長林佳龍提出大大的質疑。

宋瑋莉更呼籲林佳龍對於基隆「通勤規劃與建設」，不能厚此薄彼。她說「雖然基隆市立法委員蔡適應，不曉是貴黨所提名的立委，還是盜用我黨招牌色系的投機份子，但對於基隆被邊緣化，也不能悶不吭聲只做乖囝仔？任由基隆的交通規劃被不平等待遇，置身事外？」

(中時 )