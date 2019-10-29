2020大選將至，無論選總統還是選立委，候選人們開始積極拜票並宣傳對台灣未來走向的理念，而以台灣目前的社會結構與發展趨勢，包含外配、移工等外籍人口，絕對是值得投注關心的一個領域，擁有亮麗甜美外型卻作風嗆辣的「鄉民女神」潔哥(李秉潔)，今在臉書po文表示自己近來觀察所處環境，產生了一個疑問，那就是何以從2018年到現在，「整個桃園市移工朋友都快消失了」。

「鄉民女神」潔哥今天在臉書發文，表示突然心中有個疑問，表示自己2014年開始定居桃園，當時桃園火車站還能見到眾多外籍移工，「滿滿都是泰國人，每次坐火車都以為來到了泰國」，然從2018、2019年初開始，她突然發現這個狀況變了，外籍移工幾乎從桃園市消失，連假日都很少在桃園火車站看到他們。

潔哥疑惑，到底發生什麼事情，外籍移工怎會漸漸從桃園市消失？猜測他們是否都去了中壢，「還是因為現在泰國跟台灣現在薪資水平差不多，所以都沒有來台灣工作呢？」。

(中時電子報)