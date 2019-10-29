市議員劉茂群對於她服務處遭射擊案，要求警察局長陳國進說明偵辦進度。（甘嘉雯攝）

桃園市國民黨議員接二連三發生被恐嚇、服務處被開槍事件，警察局長陳國進指出，目前交由檢察官指揮偵辦，已傳訊相關人等及證據分析，而交通事故處理不妥、近來國民黨總統提名人韓國瑜要到桃園進行傾聽之旅，議員質疑警力緊繃，負荷過大，就算有新補也訓練不足。

近來桃園治安堪慮，劉茂群、林昭賢等人指出，劉茂群、劉安祺議員服務處遭威脅，詹江村議員更指出，自己也遭斷手腳恐嚇，治安堪慮；不過林志強議員卻認為，若有人在臉書上危言聳聽，警方應該要澄清，避免民眾恐懼。

市議員黃婉如表示，如此繁重勤務下，警局到議員服務處巡簽，1天竟可多達58次，警察勤務繁重，林政賢議員指出，近日再加上韓國瑜要來桃園，這些都讓警力負擔大增。

市議員黃敬平指出，他接獲民眾陳情，指稱被害者走在斑馬線上，遭無照未成年的機車駕駛撞傷，處理員警完全無法掌握監視器設置與否，事後申請出來的初判表也完全沒有任何判斷，皆以「跡證不足，分析後無法釐清造事因素」帶過。

「專責處理成這樣子！」黃敬平說，交通大隊本月增補239名警力，將A1、A2、A3車禍事故案件交由專責交通警察來處理，經驗以及專業度比派出所員警還足夠，專業不足的部分應該盡快送訓或補訓，避免類似情況再度發生。

被害者父母29日來到議會旁聽席要為女兒討公道，陳國進坦承警方處理有疏失，也願意致歉。

(中時 )