農委會推出大型農機補助，一次撒出8億元，蔡英文總統29日出席「大型農機具應用發表會」，宣稱此項補助將優化國內機械化農耕服務，紓解農業缺工。不過有農民指出，若是個體戶根本「很難排到」，且領取補助是有條件的，須配合政府在汛期搶收的調度。

農委會今年3月已推出一波小型農機具補助措施，申請期限至本月底到期，與大型農機具農樣是補助8億元，面對明年大選，蔡政府再祭出優惠利多，在11月1日起至30日止加碼推出大型農機具補助，輔導農友購置曳引機與收穫機等，估計申請量可達800輛。

但傳出有業者批評政策來得太突然，因進口的大型農機具交貨期長達4、5個月，若還要趕在年底年通過驗收，讓農友對此利多看得到吃不到。桃園吳姓農友也表示，申請農機具補具要看資格，若是協助收公糧的配合倉庫、產銷班都比較容易申請到，個體戶根本很難排到。

吳姓農友表示，自己看過此次大型農機具補助方案，雖然補助高達購買價格的三分之一，但領取補助是有條件的，必須簽切結書承諾配合政府在汛期搶收的調度，但過去其他的農機具補助的方案沒有此要求。

(中時 )