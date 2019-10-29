台中一中地下停車場新建工程，因有家長與學生對工程持不同意見，經台中一中校務會議決定操場不蓋停車場了。（台中市府交通局提供／盧金足台中傳真）

台中一中地下停車場新建工程，市府爭取前瞻基礎建設1.11億元經費補助，因有家長與學生對工程持不同意見，經台中一中校務會議決定操場不蓋停車場了，1.11億元前瞻經費是否要退回中央？市府29日表示，因向中央請領第一期補助款時間，是在「工程決標」後承攬廠商提出開工報告後，才能向中央請領，該案尚未達向中央請款階段，中央還沒撥款下來，所以沒有退回中央經費問題。

台中一中是否要在操場興建地下停車場，市長盧秀燕在議會答詢時曾表達市府立場，強調當初工程構想由校方提出，是否興建須學校同意，並以學生為本，學校希望市府給他們時間，這段期間市府不會越俎代庖、擅做決定，籲各界給予學校整合意見的空間。

今日台中一中校務會議已決議操場不蓋停車場，市府爭取的中央前瞻經費1.11億元是否要退回中央？

對此，交通局指出，因向中央請領第一期補助款的時間，是在「工程決標」後承攬廠商提出開工報告後才能向中央請領。

台中一中地下停車場新建工程議題，交通局說，該地下停車場案尚未達向中央請款階段，中央還未撥款下來，所以沒有退回中央經費問題。

(中時 )