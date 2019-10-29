看過健美比賽嗎？健美先生、小姐們為了更凸顯自己精心鍛鍊的肌肉，能夠呈現更完美的線條感，他們會塗抹「美黑油」在身上，以加強陰影效果。近日卻發生一件可愛又好笑的事情，一名頑皮的小男孩在健美比賽場地橫衝直撞，一不小心就撞上塗好厚厚一層美黑油的健美先生，把他出「人禍」時驚恐的表情都拓印在健美哥哥的腿上，照片上傳至網路上，網友笑到快往生，表示「是3D列印嗎？」

從健美先生腿上的印記中，小男孩面目猙獰的表情清晰可見，就連牙齒的痕跡也非常明顯。（摘自爆笑公社）

網友在臉書社團《爆笑公社》上張貼幾張照片，並配著標題「健美先生比賽會埸上的小插曲」。只見照片中，全身塗滿美黑油的壯碩健美先生，在他大腿後側一處卻有點「落漆」，仔細瞧竟有一張人臉出現！原來有一個冒失的小男孩，疑似在健美比賽場地到處趴趴走，不小心就一頭撞上健美先生的大腿，整個臉都印在人家腿上，又因為有塗油在身上，讓小弟弟的臉「完美轉印」。

剛發生「意外」的小男孩，臉上沾滿咖啡色油漬的模樣，十分逗人。（摘自爆笑公社）

從健美先生腿上的印記中，小男孩面目猙獰的表情清晰可見，就連牙齒的痕跡也非常明顯。而原PO也秀出剛發生「意外」的小男孩，臉上沾滿咖啡色油漬的模樣，十分逗人。另外，可能是撞上健美先生堅挺又強壯的肌肉上，男童顯得一臉痛苦，然而身旁的大人卻笑得不攏嘴，忙著為他拍照。

網友看見這有趣又爆笑的畫面，紛紛留言「這個印子完美地呈現，小弟弟興奮又驚恐的臉」、「求小孩心裡陰影面積」、「以為撞到牆壁，原來是屁股啊」、「好像小孩產檢3D圖」、「還以為顯靈了」。

(中時電子報)