尚和歌仔戲劇團演出《紅塵觀音--夜琴郎》。（陳淑芬攝）

五口創意工作室推出《妳的側臉》。（陳淑芬攝）

大型新編京劇《項羽和兩個女人》的演出。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院在11月及12月有5檔風格多元音樂劇場登場，歌仔戲《紅塵觀音—一夜琴郎》以觀音的故事講述忠孝；《馬鞍藤的春天》改編政治受難者陳新吉的回憶錄，講述人權歷史的歌仔戲；《花魁嫁到》是創新的喜劇；《妳的側臉》則是原創音樂劇；《項羽和兩個女人》是大型新編京劇，帶來全然不同的音樂劇特色。

《紅塵觀音--夜琴郎》由尚和歌仔戲劇團團長梁越玲編劇、躍演劇團總監曾慧誠執導。梁越玲表示，該劇以觀音的故事傳遞善良及孝道精神，不僅是藝術演出，更希望能啟發民眾對人生的省思。

台灣歌仔戲班劇團的《馬鞍藤的春天》，改編自政治受難者陳新吉的回憶錄。該劇演員應修平表示，全劇以溫柔的方式去闡述歷史的真相與傷痕，希望喚起觀眾對自由與人權的重視。

《花魁嫁到》由編導宋易勳、音樂才子凱爾以及舞蹈設計王怡雯攜手合作。大開劇團編導宋易勳表示，《花魁嫁到》以熱鬧、笑點為製作方向與重點，讓觀眾暫時拋開煩惱與壓力，笑飽笑滿。

五口創意工作室推出《妳的側臉》，製作人陳宣指出，將作品獻給在尋夢道路上的人，在徬徨無措、迷茫無助時，能找到安慰與祝福。

大型新編京劇《項羽和兩個女人》以楚漢相爭為背景，描述西楚霸王項羽的悲壯愛情，由京劇名角李寶春身兼編導演，運用戲曲元素，以現代劇場手法打造大型戰爭舞蹈場面。

(中時 )